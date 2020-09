Juventus-Sampdoria, Marchisio sul primo gol bianconero di Kulusevski: “Inizia bene” (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus la scorsa estate ha accolto Dejan Kulusevski come primo acquisto per la nuova stagione e ora, nel primo match della Serie A 2020/2021 contro la Sampdoria, lo svedese si è presentato subito nel miglior modo possibile, realizzando il primo gol in maglia bianconera dopo solo 13′. Un esordio che non ha lasciato indifferenti i tifosi della ‘Vecchia Signora’, soprattutto una leggenda del club bianconero come il principino Claudio Marchisio che, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato le gesta del giovane attaccante: “Inizia bene”. Inizia bene 💪👌🏳️🏴 #kulusevsky #JuveSampdoria — Claudio Marchisio ... Leggi su sportface (Di domenica 20 settembre 2020) Lala scorsa estate ha accolto Dejancomeacquisto per la nuova stagione e ora, nelmatch della Serie A 2020/2021 contro la, lo svedese si è presentato subito nel miglior modo possibile, realizzando ilgol in maglia bianconera dopo solo 13′. Un esordio che non ha lasciato indifferenti i tifosi della ‘Vecchia Signora’, soprattutto una leggenda del clubcome il principino Claudioche, attraverso il proprio profilo Twitter, ha commentato le gesta del giovane attaccante: “Inizia bene”. Inizia bene 💪👌🏳️🏴 #kulusevsky #Juve— Claudio...

juventusfc : Inizia in questo momento l’incontro di Mister @Pirlo_Official con i giornalisti invitati all’Allianz Stadium! LIVE… - romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - juventusfc : 1' | SI PARTE! INIZIA IL CAMPIONATO BIANCONERO! VIVIAMOLO SEMPRE INSIEME, #FINOALLAFINE! Live Match ??????… - Notiziedi_it : Live Juventus-Sampdoria 1-0 Kulusevski lascia subito il segno - ilnapolionline : Serie A - Juve-Samp al 45': Kulusevski segna all'esordio - -