"I vaccini non proteggeranno tutti: ecco cosa succederà a Natale 2021" (Di domenica 20 settembre 2020) Federico Garau "Repubblica" intervista il virologo Anthony Fauci, che si dice ottimista per quanto riguarda il futuro vaccino: "Uno ci sarà. Sarei soddisfatto se avessimo un vaccino efficace al 70-75% o giù di lì. Non proteggerà tutti, ma proteggerà la maggioranza" Come annunciato anche da altri personaggi, quali il filantropo statunitense Bill Gates, ci vorrà ancora del tempo prima che la popolazione mondiale possa finalmente lascirsi alle spalle il Coronavirus: la chiave per riuscirci sono i vaccini. Di questo ne è convinto anche l'esperto al servizio della Casa Bianca Anthony Fauci che, in un'intervista concessa a "Repubblica", spiega a quale punto ci troviamo nella lotta al virus e quando potremo tornare ad avere una vita normale. "Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 20 settembre 2020) Federico Garau "Repubblica" intervista il virologo Anthony Fauci, che si dice ottimista per quanto riguarda il futuro vaccino: "Uno ci sarà. Sarei soddisfatto se avessimo un vaccino efficace al 70-75% o giù di lì. Non proteggerà, ma proteggerà la maggioranza" Come annunciato anche da altri personaggi, quali il filantropo statunitense Bill Gates, ci vorrà ancora del tempo prima che la popolazione mondiale possa finalmente lascirsi alle spalle il Coronavirus: la chiave per riuscirci sono i. Di questo ne è convinto anche l'esperto al servizio della Casa Bianca Anthony Fauci che, in un'intervista concessa a "Repubblica", spiega a quale punto ci troviamo nella lotta al virus e quando potremo tornare ad avere una vita normale. "Non ho dubbi: ce la faremo. E lo faremo grazie a una ...

oss_romano : #19settembre #PapaFrancesco ribadisce che i vaccini contro il #COVID dovranno essere universali e non accessibili s… - bicidiario : @gianlucac1 @joel_c_miller @ThManfredi @CrossWordsCW Vorrebbero blindare gli anziani in eterno? nessun vaccino e' p… - esseeffe03 : RT @NonVaccinato: Giappone, l’efficacia del vaccino contro il cancro cervicale non è stata ancora dimostrata; capita però che il cancro app… - teoultimo : RT @NonVaccinato: Giappone, l’efficacia del vaccino contro il cancro cervicale non è stata ancora dimostrata; capita però che il cancro app… - NewsMondo1 : Coronavirus, Fauci: “Normalità non prima di Natale 2021. Ripartenza graduale con vaccini e politiche sanitarie”… -