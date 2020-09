Gol Kulusevski Juventus Sampdoria 1-0: la sblocca lo svedese -VIDEO- (Di domenica 20 settembre 2020) GOL Kulusevski – Torna in campo la Juventus, dopo poco più di un mese e mezzo dalla sfida contro il Lione. Il giorno del debutto ufficiale del Pirlo allenatore è arrivato. La Juventus, allo ‘Stadium’, nella prima giornata di campionato ospita la Sampdoria di Claudio Ranieri. Pirlo che schiera i suoi con un inedito 3-5-2 (che in fase di difesa diventa un 4-4-2. In porta Szczesny con Danilo, Bonucci e Chiellini a comporre il trio difensivo. Sorprese a centrocampo con Mckennie che vince il ballottaggio con Bentancur. Ramsey e Rabiot ai lati, mentre sugli esterni Cuadrado a destra e a sinistra Frabotta. Il giovane laterale italiano batte la concorrenza di De Sciglio che sembrava in vantaggio. In attacco spazio al duo Kulusevski-Ronaldo, in attesa del ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020) GOL– Torna in campo la, dopo poco più di un mese e mezzo dalla sfida contro il Lione. Il giorno del debutto ufficiale del Pirlo allenatore è arrivato. La, allo ‘Stadium’, nella prima giornata di campionato ospita ladi Claudio Ranieri. Pirlo che schiera i suoi con un inedito 3-5-2 (che in fase di difesa diventa un 4-4-2. In porta Szczesny con Danilo, Bonucci e Chiellini a comporre il trio difensivo. Sorprese a centrocampo con Mckennie che vince il ballottaggio con Bentancur. Ramsey e Rabiot ai lati, mentre sugli esterni Cuadrado a destra e a sinistra Frabotta. Il giovane laterale italiano batte la concorrenza di De Sciglio che sembrava in vantaggio. In attacco spazio al duo-Ronaldo, in attesa del ...

juventusfc : 13' | ?? | DEEEEEEEEEEEEEEEEJAAAAAAAAAAAAAN! Tredici minuti in bianconero ED E' SUBITO GOL PER KULUSEVSKI!! Che p… - OptaPaolo : 1- Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia della #Juventus al sesto pallone giocato e con il pr… - tancredipalmeri : Una volta ho fatto un gol preciso a quello di Kulusevski. Giuro. Ci divenni capocannoniere per la @RigaUnitedFC . M… - renovitali : RT @OptaPaolo: 1- Dejan #Kulusevski ha segnato il suo primo gol con la maglia della #Juventus al sesto pallone giocato e con il primo tiro… - Onafets32 : RT @juventusfc: 13' | ?? | DEEEEEEEEEEEEEEEEJAAAAAAAAAAAAAN! Tredici minuti in bianconero ED E' SUBITO GOL PER KULUSEVSKI!! Che palla nel… -