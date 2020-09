Francia, maltempo nel sud del Paese: disperso un automobilista (Di domenica 20 settembre 2020) maltempo nel sud della Francia. Forti piogge stanno colpendo la catena delle Cévennes, dove un automobilista è al momento disperso Il maltempo sta colpendo in maniera incessante il sud della… L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di domenica 20 settembre 2020)nel sud della. Forti piogge stanno colpendo la catena delle Cévennes, dove unè al momentoIlsta colpendo in maniera incessante il sud della… L'articolo proviene da .

Agenzia_Ansa : #Maltempo nel sud della #Francia. Un automobilista disperso nel distretto di Gard. Forti piogge in #Grecia: 2 morti… - cagliaripad : Maltempo nel sud della Francia, ci sono dispersi. Forti piogge in Grecia, 2 morti - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: #Maltempo nel sud della #Francia. Un automobilista disperso nel distretto di Gard. Forti piogge in #Grecia: 2 morti #ANSA… - GiaPettinelli : Maltempo nel sud della Francia. Forti piogge in Grecia, 2 morti - zazoomblog : Francia e Grecia nella morsa del maltempo almeno due morti - #Francia #Grecia #nella #morsa -