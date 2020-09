Francesca Fialdini, sospettata di aver mentito: “La sua è una bugia” (Di domenica 20 settembre 2020) A quanto pare Francesca Fialdini non la racconta giusta. La conduttrice di Da noi a ruota libera sembra aver raccontato una bugia sulla sua professione. Francesca Fialdini (fonte Instagram @franciFialdini)Negli ultimi anni la conduttrice è sulla cresta dell’onda. I suoi programmi stanno ottenendo un grande successo, tanto che i dirigenti Rai le hanno confermato la loro fiducia, rinnovando la trasmissione Da noi a ruota libera. Questa va in onda la domenica pomeriggio, dopo la famosa Domenica In di Mara Venier e sembra aver convinto decisamente il pubblico. Francesca, grazie al duro lavoro e a una lunga gavetta, si è fatta strada all’interno di mamma Rai e ora pare essere uno dei volti di punta ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) A quanto parenon la racconta giusta. La conduttrice di Da noi a ruota libera sembraraccontato una bugia sulla sua professione.(fonte Instagram @franci)Negli ultimi anni la conduttrice è sulla cresta dell’onda. I suoi programmi stanno ottenendo un grande successo, tanto che i dirigenti Rai le hanno confermato la loro fiducia, rinnovando la trasmissione Da noi a ruota libera. Questa va in onda la domenica pomeriggio, dopo la famosa Domenica In di Mara Venier e sembraconvinto decisamente il pubblico., grazie al duro lavoro e a una lunga gavetta, si è fatta strada all’interno di mamma Rai e ora pare essere uno dei volti di punta ...

davided81 : Francesca Fialdini, Eleonora Daniele e Mara Venier che fanno la pizza per la Domenica a pranzo #GFVip - GossipItalia3 : Francesca Fialdini: «Figli in arrivo? Ne sarei felice», poi la ‘staffilata’ a Barbara D’Urso #gossipitalianews - _PuntoZip_ : Oggi in TV: “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini su Rai1 – Ospiti il cast di “Nero a metà” e Carolina Cr… - CeccarelliL_ : Oggi in TV: “Da noi… a ruota libera” con Francesca Fialdini su Rai1 – Ospiti il cast di “Nero a metà” e Carolina Cr… - RaiRadio2 : RT @GemelliGuidonia: Oggi a “Tre per 2”, nostra ospite a sorpresa, la simpaticissima Francesca Fialdini @francifialdini , che ci ha regalat… -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fialdini Francesca Fialdini: «Figli in arrivo? Ne sarei felice», poi la 'staffilata' a Barbara D'Urso UrbanPost Fialdini: “Barbara d’Urso? Viviamo la femminilità in modo diverso”

Francesca Fialdini a ruota libera. Stavolta non si tratta del programma che conduce di domenica su Rai Uno, bensì di un’intervista rilasciata a Di Lei Magazine, in cui ha parlato apertamente di divers ...

Domenica in ospiti 20 settembre arriva Matt Dillon

Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino all ...

Francesca Fialdini: «Figli in arrivo? Ne sarei felice», poi la ‘staffilata’ a Barbara D’Urso

“Da noi… a ruota libera”, per certi versi, può essere visto come un concorrente di “Domenica Live”: «Non posso sentire rivalità con la D’Urso. Sono assolutamente consapevole di fare un programma vince ...

Francesca Fialdini a ruota libera. Stavolta non si tratta del programma che conduce di domenica su Rai Uno, bensì di un’intervista rilasciata a Di Lei Magazine, in cui ha parlato apertamente di divers ...Domenica in torna in onda domenica 20 settembre con nuovi ospiti. Il programma in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma è condotto da Mara Venier. Inizia alle 14.00 e si protrae fino all ...“Da noi… a ruota libera”, per certi versi, può essere visto come un concorrente di “Domenica Live”: «Non posso sentire rivalità con la D’Urso. Sono assolutamente consapevole di fare un programma vince ...