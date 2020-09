Elezioni regionali 2020: orari, come votare e norme anti-Covid 19 (Di domenica 20 settembre 2020) Al via le Elezioni regionali 2020 (che ricordiamo interesseranno 8 regioni italiane) con seggi aperti a partire dalle 7 di questa mattina, domenica 20 settembre, e fino alle ore 23 (non sono previsti stop), per poi riaprire i battenti dalle 7 di domani, lunedì 21 settembre, fino alle 15. Dopo aver illustrato in questo articolo come prepararsi al meglio al voto del referendum, contestuale alle Elezioni regionali 2020, siamo qui per darvi qualche indicazione sulla scheda arancione, e su come votare senza errori. La prima cosa da fare per poter esprimere la propria preferenza è recarsi al seggio di appartenenza muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale. La scheda ... Leggi su optimagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Al via le(che ricordiamo interesseranno 8 regioni italiane) con seggi aperti a partire dalle 7 di questa mattina, domenica 20 settembre, e fino alle ore 23 (non sono previsti stop), per poi riaprire i battenti dalle 7 di domani, lunedì 21 settembre, fino alle 15. Dopo aver illustrato in questo articoloprepararsi al meglio al voto del referendum, contestuale alle, siamo qui per darvi qualche indicazione sulla scheda arancione, e susenza errori. La prima cosa da fare per poter esprimere la propria preferenza è recarsi al seggio di appartenenza muniti di un documento d’identità in corso di validità e della tessera elettorale. La scheda ...

