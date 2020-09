Coronavirus, decessi in aumento in Italia: possibili micro zone rosse come a La Spezia (Di domenica 20 settembre 2020) A differenza di quelli dei decessi, i numeri dei contagi da Coronavirus non sono in aumento nel nostro Paese. Tuttavia, in caso di nuovi focolai, lo Stato è pronto ad intervenire; come a La Spezia, infatti, si potrebbe decidere d’istituire delle piccole zone rosse. Che cosa è successo a La Spezia In queste ore, In Liguria, a La Spezia, il quartiere Umbertino sta affrontando un doloroso viaggio indietro nel tempo, trascinando i suoi abitanti fino alla primavera da incubo che gli Italiani si sono da poco lasciati alle spalle. Qui, in occasione della promozione della squadra di calcio in Serie A, c’è stata una festa; quello che sarebbe dovuto essere un evento lieto, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) A differenza di quelli dei, i numeri dei contagi danon sono innel nostro Paese. Tuttavia, in caso di nuovi focolai, lo Stato è pronto ad intervenire;a La, infatti, si potrebbe decidere d’istituire delle piccole. Che cosa è successo a LaIn queste ore, In Liguria, a La, il quartiere Umbertino sta affrontando un doloroso viaggio indietro nel tempo, trascinando i suoi abitanti fino alla primavera da incubo che glini si sono da poco lasciati alle spalle. Qui, in occasione della promozione della squadra di calcio in Serie A, c’è stata una festa; quello che sarebbe dovuto essere un evento lieto, in ...

