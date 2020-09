Carnevali: “Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli” (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Sky, poco prima dell’inizio del match contro il Cagliari, ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ha trattato, naturalmente, soprattutto il tema del mercato. Ha chiarito che il club non ha mai avuto la tentazione di cedere né Boga (accostato più volte al mercato del Napoli) né Locatelli. “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Non abbiamo mai avuto la tentazione di cedere Boga e Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui”. L'articolo Carnevali: “Non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 settembre 2020) Ai microfoni di Sky, poco prima dell’inizio del match contro il Cagliari, ha parlato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni. Ha trattato, naturalmente, soprattutto il tema del mercato. Ha chiarito che il club non ha mailadiné(accostato più volte al mercato del Napoli) né Locatelli. “Il mercato è ancora lungo, dobbiamo aspettare fino al 5 ottobre. Ma la speranza è che i ragazzi più forti restino qui al Sassuolo. Nonmailadie Locatelli, anche perché loro sono convinti di restare qui”. L'articolo: “Non ...

