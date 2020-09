Bambina violentata dal padre con utensili di casa, la mamma sapeva tutto (Di domenica 20 settembre 2020) Un’innocente Bambina di sette anni, vittima di un assurdo comportamento familiare: il padre la violentava e la mamma taceva Fonte foto: (Pixabay)Un fascicolo molto delicato aperto a Lecce, dove un uomo è accusato di violenze sessuali ai danni della figlia di 7 anni. Secondo le prime accuse, il genitore della Bambina l’avrebbe anche baciata e toccata. Ancor più grave, probabilmente la mamma della minore sapeva tutto e taceva, diventando così, complice del reato. Il padre della bimba, avrebbe anche violato sua figlia, usando degli oggetti presenti in casa. Lecce, madre appoggiava le violenze su sua figlia Fonte foto: (Pixabay)Una Bambina di 7 anni, avrebbe subito violenze ... Leggi su chenews (Di domenica 20 settembre 2020) Un’innocentedi sette anni, vittima di un assurdo comportamento familiare: illa violentava e lataceva Fonte foto: (Pixabay)Un fascicolo molto delicato aperto a Lecce, dove un uomo è accusato di violenze sessuali ai danni della figlia di 7 anni. Secondo le prime accuse, il genitore dellal’avrebbe anche baciata e toccata. Ancor più grave, probabilmente ladella minoree taceva, diventando così, complice del reato. Ildella bimba, avrebbe anche violato sua figlia, usando degli oggetti presenti in. Lecce, madre appoggiava le violenze su sua figlia Fonte foto: (Pixabay)Unadi 7 anni, avrebbe subito violenze ...

Ultime Notizie dalla rete : Bambina violentata Bambina di 10 anni stuprata nel bagno di casa: orrore negli Usa ilGiornale.it Da clandestino a testimonial dell’Onu «Anche Superman era un rifugiato»

Fra qualche settimana dovrebbe laurearsi. Filosofia Politica a Trento con una tesi sul caos afghano. Poi, incrociando le dita, potrebbe esserci un lavoro all’Onu. Magari a Ginevra o a New York oppure ...

In mostra la quotidianità della violenza sulle donne Un colpo allo stomaco e una denuncia durissima

Al Centro San Gaetano “Com’eri vestita?” fino al 24 settembre 17 abiti, anche di bambine, e i pensieri delle vittime di stupro la mostra Di fronte a questa mostra puoi solo piangere. Un pianto di ra ...

Genova, violenta e fotografa la nipotina della compagna: condannato a 9 anni di carcere

Ha violentato per anni la nipotina della compagna. Per questo un uomo di 70 anni è stato condannato a nove anni di reclusione per violenza sessuale su minore e produzione di materiale pedopornografico ...

