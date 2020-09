Anticipazioni Beautiful mercoledì 23 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 20 settembre 2020) Mercoledì 23– Le domande insistenti di Douglas: quando arriva a casa di Steffy Douglas vedendo la piccola Phoebe subito si appresta a fare alla zia una domanda e cioè se quella piccola si è sempre chiamata con quel nome. In effetti Steffy riconosce che è davvero una bella domanda e dunque gli spiega come sono andate le cose, mentre Thomas guarda suo figlio con preoccupazione. Successivamente Hope rimasta sola con Douglas scopre che il piccolo ha qualcosa da dirle. Sarà quello il momento in cui Douglas rivelerà alla sua nuova madre che Beth è viva. L'articolomercoledì 23News Programmi Tv.