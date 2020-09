Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEAPESCARA SONO TERMINATI I RILIEVI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA LUNGHEZZA EPRENESTINA; IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA, I TRENI IN VIAGGIO HANNO ACCUMULATO RITARDI FINO A 80 MINUTI. E VENIAMO AL TRAFFICO: SU VIA CRISTOFORO COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO LA LITORANEA, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI. IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, ...