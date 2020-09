Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 settembre 2020) VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBREORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA DOVE NON SI SEGNALANO CRITICITA’; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA PONTINA, TRA IL RACCORDO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE POMEZIA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE LUNGO LA LITORANEA, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEANAPOLI VIA CASSINO E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA A TOR VERGATA, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI; CIRCONE CHE RESTA INVECE RALLENTATA SULLA LINEAPESCARA, DOVE ...