Vanheusden: "L'Inter mi rivoleva, ma io sto bene allo Standard" (Di sabato 19 settembre 2020) A confermare che non si trattasse di semplici voci di mercato è lo stesso giocatore, il quale in un'Intervista rilasciata al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha confermato l'Interesse del club ... Leggi su interdipendenza (Di sabato 19 settembre 2020) A confermare che non si trattasse di semplici voci di mercato è lo stesso giocatore, il quale in un'vista rilasciata al quotidiano belga Het Nieuwsblad ha confermato l'esse del club ...

cicciopuz : RT @Anto__rus: #Vanheusden conferma le voci sull'#Inter: 'Sono in continuo contatto con i nerazzurri, ma per adesso sto bene in Belgio' @vi… - Anto__rus : #Vanheusden conferma le voci sull'#Inter: 'Sono in continuo contatto con i nerazzurri, ma per adesso sto bene in Be… - JTriplete : @Inter Nell'#Inter vincente il pessimo, scadente perdente #ranocchia ??? non può essere la riserva di #DeVrij ci son… - hanifasyd : RT @fcin1908it: Vanheusden: 'L'Inter voleva riportarmi a Milano, ma sto bene allo Standard. Il mio agente...' - - abdo_massa : RT @corradone91: Zinho #Vanheusden a #HetNieuwsblad????: 'Ho avuto colloqui con l'#Inter. Volevano il mio ritorno, ma io volevo giocare un al… -

Ultime Notizie dalla rete : Vanheusden Inter Vanheusden: “L’Inter voleva riportarmi a Milano, ma sto bene allo Standard. Il mio agente…” fcinter1908 Vanheusden: "L'Inter mi rivoleva, ma io sto bene allo Standard"

Negli scorsi mesi si era parlato più volte di un possibile ritorno alla base di Zinho Vanheusden, giovane difensore centrale cresciuto nella primavera nerazzurra e ceduto, un paio di stagioni fa, allo ...

Fanta consigli, difensori che segnano: Zappa, un gol ogni 4 partite

Cinque gol in B sono un bottino sempre interessante, per un difensore, e il biglietto da visita con cui si presenta alla serie A, e di conseguenza al fantacalcio, Gabriele Zappa, terzino destro appena ...

Mercato – Il papà di Vanheusden: “Futuro? Lo Standard è l’ideale ora. L’Inter lo sa”

Johan Vanheusden, papà di Zinho, si è concesso ai microfoni de La Derniere Heure per parlare del futuro dell’ex canterano nerazzurro, ora in forza allo Standard Liegi. Escluso un suo ritorno all’Inter ...

Negli scorsi mesi si era parlato più volte di un possibile ritorno alla base di Zinho Vanheusden, giovane difensore centrale cresciuto nella primavera nerazzurra e ceduto, un paio di stagioni fa, allo ...Cinque gol in B sono un bottino sempre interessante, per un difensore, e il biglietto da visita con cui si presenta alla serie A, e di conseguenza al fantacalcio, Gabriele Zappa, terzino destro appena ...Johan Vanheusden, papà di Zinho, si è concesso ai microfoni de La Derniere Heure per parlare del futuro dell’ex canterano nerazzurro, ora in forza allo Standard Liegi. Escluso un suo ritorno all’Inter ...