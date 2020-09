UFFICIALE – Parma | i convocati di Liverani | Gervinho e Gagliolo non recuperano

ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Parma. Non recupera Gervinho - - tuttonapoli : UFFICIALE - Parma, i convocati di Liverani: out Gervinho e Gagliolo - AleCat_91 : IL PANGASIO UFFICIALE AL VIA DELLA SERIE A 2020/2021! - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Parma, UFFICIALE: Kyle #Krause è il nuovo proprietario. 'Realizzo un sogno' - infoitsport : UFFICIALE - Parma-Napoli, fischia Mariani. Al Var c'è Aureliano -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Parma

Il Napoli informa attraverso un tweet ufficiale che tutto il gruppo squadra è risultato ... Una bella notizia per Gattuso che potrà contare su tutti gli effettivi per la trasferta di Parma. Al termine ...Milik è volato ieri in Svizzera per un controllo specialistico alle due ginocchia operate per la rottura del legamento crociato (il polacco fu sottoposto a due operazioni): partenza ieri mattina dall' ...Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Mister Fabio Liverani ha convocato per la gara contro il Napoli, in programma domani alle 12.30 a ...