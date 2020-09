Tutti contro tutti sul copyright europeo (Di sabato 19 settembre 2020) Tutto fa capire che finirà così: sarà introdotta la “presunzione di colpevolezza”. I sospetti saranno tutti colpevoli di violazione del copyright. E censurati. Poi, dopo – ma solo dopo – si proverà a dimostrare un’”eventuale innocenza”. Ma intanto censurati. Oscurati. Sì, sul versante copyright le cose si mettono ancora peggio. Peggio di prima. Prima è successo quello che sanno un po’ tutti: l’Europa ha varato nella primavera dell’anno scorso una direttiva sul “diritto d’autore” (la chiamano così, anche se sostanzialmente … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 19 settembre 2020) Tutto fa capire che finirà così: sarà introdotta la “presunzione di colpevolezza”. I sospetti sarannocolpevoli di violazione del. E censurati. Poi, dopo – ma solo dopo – si proverà a dimostrare un’”eventuale innocenza”. Ma intanto censurati. Oscurati. Sì, sul versantele cose si mettono ancora peggio. Peggio di prima. Prima è successo quello che sanno un po’: l’Europa ha varato nella primavera dell’anno scorso una direttiva sul “diritto d’autore” (la chiamano così, anche se sostanzialmente … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Tutti contro Tutti contro Vigilanti, 39 anni dopo l’orrore LA NAZIONE Krause e figli saranno al Tardini per l’esordio contro il Napoli

Domenica al Tardini, in occasione dell’esordio del Parma contro il Napoli di Gattuso, ci sarà la famiglia Krause al completo (è già in città da almeno un paio di giorni). Il padre Kyle e i figli Tanne ...

Mihajlovic ricorda la leucemia: «Se non fossi andato subito alla partita, sarei morto»

In un’intervista rilasciata al Tg1, Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare di quel 25 agosto 2019, quando andò in panchina per Verona-Bologna, facendo una sorpresa alla propria squadra, stupendo tutti ...

Sangue e violenza all'Arcella: pestato dal branco con le spranghe tra i passanti

PADOVA - Scontri tra bande a San Carlo. È avvenuta giovedì sera l’ennesima furibonda rissa che ha lasciato ferito a terra un trentasettenne nigeriano, aggredito da un gruppo di magrebini all’Arcella.

