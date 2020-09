Tu Si Que Vales 2020: Massimo Severino (video e gallery) (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Que Vales 2020 di stasera, 19 settembre 2020, abbiamo visto anche Massimo Severino, 51enne di Napoli soprannominato “il ragno” perché fa tutto con le mani. Sul palco si è esibito facendo vedere i suoi allenamenti, per dimostrare l’importanza di mangiare sano e fare attività fisica. Un bel messaggio ma un atteggiamento che non è piaciuto a Rudy Zerbi, con cui c’è stato un battibecco. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire il video integrale della presentazione e dell’esibizione di ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 19 settembre 2020) Nella seconda puntata di Tu Si Quedi stasera, 19 settembre, abbiamo visto anche, 51enne di Napoli soprannominato “il ragno” perché fa tutto con le mani. Sul palco si è esibito facendo vedere i suoi allenamenti, per dimostrare l’importanza di mangiare sano e fare attività fisica. Un bel messaggio ma un atteggiamento che non è piaciuto a Rudy Zerbi, con cui c’è stato un battibecco. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. A seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione di ...

anadiomenee : RT @iam_alessiaaa: ma io guardo Tu Si Que Vales per i talent- no, non ci riesco. #TuSiQueVales - lugrana88 : @fuckmondoinfame Io conosco quello di tu si que vales...so che è vegetariano. Credo sia un problema per te?! - iam_alessiaaa : ma io guardo Tu Si Que Vales per i talent- no, non ci riesco. #TuSiQueVales - giuliaaavdl : RT @heyilovenajwa: IL PROGRAMMA MIGLIORE CHE ESISTA IN TUTTO IL MONDO È TU SI QUE VALES YOU CAN'T CHANGE MY MIND PERCHÉ HO RAGIONE #tusique… - heyilovenajwa : IL PROGRAMMA MIGLIORE CHE ESISTA IN TUTTO IL MONDO È TU SI QUE VALES YOU CAN'T CHANGE MY MIND PERCHÉ HO RAGIONE #tusiquevales -