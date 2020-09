Trapani, ancora problemi. Evacuo: “Situazione imbarazzante e mortificante” (Di sabato 19 settembre 2020) “Una situazione imbarazzante e mortificante“. Così è stato definito il momento attuale del Trapani da parte del suo capitano, Felice Evacuo. L’attaccante, all’uscita dallo stadio dopo l’ennesimo allenamento non disputato, si è sfogato coi giornalisti presenti: “In questo momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un allenamento in sicurezza. Tutti i giocatori si sono sempre presentati alle convocazioni per gli allenamenti, ma oggi – con l’assenza del magazziniere e del medico sociale – non è possibile allenarsi e rispettare il protocollo sanitario anti-covid”. “Questa è l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi. Speriamo che ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) “Una situazionee mortificante“. Così è stato definito il momento attuale delda parte del suo capitano, Felice. L’attaccante, all’uscita dallo stadio dopo l’ennesimo allenamento non disputato, si è sfogato coi giornalisti presenti: “In questo momento non ci sono le condizioni per poter svolgere un allenamento in sicurezza. Tutti i giocatori si sono sempre presentati alle convocazioni per gli allenamenti, ma oggi – con l’assenza del magazziniere e del medico sociale – non è possibile allenarsi e rispettare il protocollo sanitario anti-covid”. “Questa è l’ennesima dimostrazione che la società non è stata in grado di adempiere ai propri obblighi, sanitari ed organizzativi. Speriamo che ...

