Su Vevo il video di “La bocca sul cuore” di Tosca

È online su Vevo il video di "La bocca sul cuore", terza clip estratta dall album di Tosca "Morabeza". Una delicata, lenta bossanova con il testo in italiano del jazzista e produttore artistico dell'intero disco Joe Barbieri e la musica scritta appositamente per Tosca da Cézar Mendez, compositore bahiano che vanta collaborazioni memorabili con Caetano Veloso, Chico Buarque, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. A differenza del brano contenuto nel CD, cantato a due voci insieme a Lenine, tra i massimi esponenti della musica d'autore brasiliana, questa versione video di La bocca sul cuore è eseguita per intero da Tosca, ripresa in compagnia di cinque musicisti, seduti intorno a una tavola apparecchiata di un ...

