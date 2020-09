Serie A, Dal Pino furioso: “Il calcio merita rispetto, col ministero non c’è dialogo” (Di sabato 19 settembre 2020) “Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il calcio merita rispetto, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso”. Il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino si scaglia così nei confronti del ministero dello sport sul trattamento riservato nei confronti del mondo del calcio: “Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese, siamo grati a loro per quello che stanno facendo. Ma rispetto al nostro ministero dello sport il dialogo non è quello che dovrebbe essere”, aggiunge Dal ... Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) “Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta: il, bisogna pianificare le cose dialogando. A luglio abbiamo fatto con i migliori consulenti in circolazione uno studio di 300 pagine su come riaprire gli stadi in totale sicurezza, nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso”. Il presidente della LegaA Paolo Dalsi scaglia così nei confronti deldello sport sul trattamento riservato nei confronti del mondo del: “Il Cts fa enormi sforzi per occuparsi del paese, siamo grati a loro per quello che stanno facendo. Maal nostrodello sport il dialogo non è quello che dovrebbe essere”, aggiunge Dal ...

