Riaprono gli stadi in Serie A: limite a mille persone dopo il summit Governo-Regioni. Spadafora: “Vogliamo allargare a tutti” (Di sabato 19 settembre 2020) Domenica Riaprono gli stadi fino al 7 ottobre. Lo hanno deciso Governo e Regioni durante il summit convocato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, dopo che in giornata anche il Veneto, dopo che Stefano Bonaccini ha deciso di riaprire gli stadi a mille tifosi, ha deciso di seguire l’esempio del governatore emiliano. Lo si leggeva in un’ordinanza del governatore Luca Zaia valida fino al 3 ottobre, con cui ha deciso di aprire a mille spettatori gli stadi della propria regione e a 700 gli impianti al chiuso, come i palazzetti dello sport. Il ministro Spadafora esulta e annuncia che l’obiettivo è quello di allargare il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) Domenicaglifino al 7 ottobre. Lo hanno decisodurante ilconvocato dal ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia,che in giornata anche il Veneto,che Stefano Bonaccini ha deciso di riaprire glitifosi, ha deciso di seguire l’esempio del governatore emiliano. Lo si leggeva in un’ordinanza del governatore Luca Zaia valida fino al 3 ottobre, con cui ha deciso di aprire aspettatori glidella propria regione e a 700 gli impianti al chiuso, come i palazzetti dello sport. Il ministroesulta e annuncia che l’obiettivo è quello diil ...

Mov5Stelle : Ci siamo: dopo mesi di intenso lavoro per garantire il diritto all’istruzione nonostante le problematiche legate al… - MassironiAndrea : Mentre Spagna, Germania e Inghilterra studiano nuove chiusure in Italia si riaprono gli stadi..su pressione delle R… - terrier1968bull : #silenzioelettorale io voto no e voto Destra , perchè guarda caso per i voti riaprono al pubblico anche gli stadi. MISERABILI - giorgiao78 : @matteosalvinimi Guarda che in tutti gli stadi di serie A riaprono gli stadi... Non solo nelle tue regioni Lombardi… - Noovyis : (Riaprono gli stadi in Serie A: limite a mille persone dopo il summit Governo-Regioni. Spadafora: “Vogliamo allarga… -