Potenza | presidente di seggio positiva al Covid | i provvedimenti

(Di sabato 19 settembre 2020) Il giorno prima del referendum per il taglio dei parlamentari a Potenza una presidente di seggio risulta positiva al Covid. Cambiata tutta la commissione. È stato sostituito tutto il materiale elettorale e il seggio dove è stata negli ultimi giorni, nelle fasi di preparazione al referendum di domani, è stato opportunamente sanificato e igienizzato.

