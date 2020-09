Piazza Bellini, studente dell’Orientale picchiato dal branco: aggressione omofoba (Di sabato 19 settembre 2020) Un giovane di 23 anni è stato aggredito da dieci persone in Piazza Bellini a Napoli: il racconto di un vero incubo. aggressione omofoba nel targo pomeriggio di ieri a Napoli. A denunciarlo il portavoce del Gay Center e responsabile di Gay Help Line Fabrizio Marrazzo. Secondo la segnalazione ieri alle 19 uno studente di … Leggi su 2anews (Di sabato 19 settembre 2020) Un giovane di 23 anni è stato aggredito da dieci persone ina Napoli: il racconto di un vero incubo.nel targo pomeriggio di ieri a Napoli. A denunciarlo il portavoce del Gay Center e responsabile di Gay Help Line Fabrizio Marrazzo. Secondo la segnalazione ieri alle 19 unodi …

DestinoLara : Prepotente torna col branco a pestare i ragazzi che hanno osato rispondere ai suoi ordini in stile camorrista di le… - Notiziedi_it : Agguato a Napoli in piazza Bellini: in dieci contro un ragazzo gay - romeo301981 : RT @mattinodinapoli: Napoli, agguato in piazza Bellini: in 10 contro un ragazzo gay - occhio_notizie : Aggressione omofoba a Napoli in piazza Bellini: in dieci contro un ragazzo gay - Today_it : 'Fr***', e giù botte: l'aggressione omofoba 10 contro 2 in pieno centro -