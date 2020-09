Pagelle Verona-Roma 0-0 | voti | tabellino e ammonizioni Serie A 2020 2021

(Di sabato 19 settembre 2020) Ildi Hellas0-0, gara valevole per la prima giornata del campionato di. Finisce con un pareggio a reti bianche l’esordio delle due squadre nella nuova stagione. Tante occasioni da entrambe le parti, alcune clamorose, ma i legni e i due portieri mantengono le porte inviolate. Nei giallorossi Edin Dzeko rimane in panchina per tutti i 90 minuti. IL(3-4-2-1): Silvestri 6.5; Empereur sv (19’ st Lovato 6), Gunter 6 (22’ st Ruegg 6), Cetin 6; Faraoni 6, Veloso 6, Tameze 7 (22’ st Barak 6), Dimarco 6; Tupta 5 (1’ st Zaccagni 6), Danzi 6; Di Carmine 6 (33’ st Ilic 6).In panchina: Berardi, Pandur, Stepinski, Udogie, Bocchetti, Casale.Allenatore: Paro (Juric ...

