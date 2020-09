No Man's Sky, il prossimo update si chiamerà Origins e sarà "l'inizio di qualcosa di nuovo" per Hello Games (Di sabato 19 settembre 2020) No Man's Sky ha ricevuto, negli ultimi tempi, una serie interminabile di aggiornamenti, volti a migliorare quello che fu un lancio non proprio entusiasmante. Con la giusta dose di tempo e tanta buona volontà, ora il titolo Hello Games è diventato un gioco di grande rispetto.Il prossimo aggiornamento, intitolato Origins, promette non solo di migliorare quello che già esiste, ma anche di introdurre "l'inizio di qualcosa di nuovo". Questo, almeno, è quanto dichiarato dagli sviluppatori in merito al nuovo update, sul proprio blog.Nonostante la promessa di grandi cambiamenti, Hello Games non ha ancora condiviso molti dettagli sul contenuti di questo aggiornamento, limitandosi ... Leggi su eurogamer (Di sabato 19 settembre 2020) No Man's Sky ha ricevuto, negli ultimi tempi, una serie interminabile di aggiornamenti, volti a migliorare quello che fu un lancio non proprio entusiasmante. Con la giusta dose di tempo e tanta buona volontà, ora il titoloè diventato un gioco di grande rispetto.Ilaggiornamento, intitolato, promette non solo di migliorare quello che già esiste, ma anche di introdurre "l'didi". Questo, almeno, è quanto dichiarato dagli sviluppatori in merito al, sul proprio blog.Nonostante la promessa di grandi cambiamenti,non ha ancora condiviso molti dettagli sul contenuti di questo aggiornamento, limitandosi ...

