Milik mette anche Dzeko in attesa: bosniaco costretto ad andare in panchina col Verona (Di sabato 19 settembre 2020) In attesa che Arek Milik definisca le ultime pendenze per certificare l'addio al Napoli e sposare il progetto Roma, la società giallorossa non libera Edin Dzeko per la Juventus. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Inche Arekdefinisca le ultime pendenze per certificare l'addio al Napoli e sposare il progetto Roma, la società giallorossa non libera Edinper la Juventus.

michele_zeno : @MichePox @Alessandrodg235 @LoreCampori @Lamb_guast84 @RomanismoF @ZZiliani @capuanogio Mèche’ come si dice a Napol… - MarcoDiMaro : Nonostante uno slot libero nella lista per la Serie A il Napoli mette fuori Milik, Llorente, Ounas, Machach, Tutino… - MarioBrischetto : @en_sscnapoli mi piace pensare che Quel rosicone del presidente di Adl più lo insulti più mette problemi per Milik… - GolDellaRoma : #VeronaRoma @EdDzeko fa doppietta, si mette a piangere e blocca la cessione. #RomaJuve: #Dzeko e #Milik in campo e li sfondamo. -