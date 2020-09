Internazionali | Muruguza batte in rimonta Azarenka e va in semifinale

Ultime Notizie dalla rete : Internazionali Muruguza

Corriere dello Sport.it

Nel 2019, Victoria Azarenka festeggiava la 500ma vittoria in carriera agli Internazionali BNL d'Italia grazie al ritiro di Garbine Muguruza. Oggi il volto da copertina della WTA dopo il lockdown, nume ...Giornata dolce-amara per i tennisti italiani impegnati agli Internazionali di tennis di Roma: vince Berrettini che vola ai quarti mentre vengono eliminati, non senza recriminazioni, sia Musetti che Si ...La prima semifinalista del torneo femminile Open Bnl d'Italia è la romena numero 2 al mondo Simona Halep, già finalista delle edizioni 2017 e 2018, grazie al ritiro per infortunio della kazaka Yulia P ...