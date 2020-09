Fonseca: “Per Dzeko è stata una settimana difficile, ho fatto questa scelta per preservarlo” (Di sabato 19 settembre 2020) Paulo Fonseca, dopo lo 0-0 contro il Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico giallorosso: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Sono state tre settimane difficili. La squadra comunque è stata bene in campo. Dzeko? Per lui è stata una settimana molto difficile. Ho fatto questa scelta per preservarlo. Per la prossima Roma o Juve? Vedremo, in condizioni normali avrebbe giocato. La società è sempre molto presente a Trigoria e sono vicini alla squadra, per noi è importante sentirli così vicini.” Foto: twitter Roma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 19 settembre 2020) Paulo, dopo lo 0-0 contro il Verona, ha parlato ai microfoni di DAZN, queste le parole del tecnico giallorosso: “Abbiamoun buonissimo primo tempo, sbagliando quattro-cinque gol. Se fai gol la partita cambia. Poi nel secondo tempo abbiamo sbagliato molto. Sono state tre settimane difficili. La squadra comunque èbene in campo.? Per lui èunamolto. Hoper preservarlo. Per la prossima Roma o Juve? Vedremo, in condizioni normali avrebbe giocato. La società è sempre molto presente a Trigoria e sono vicini alla squadra, per noi è importante sentirli così vicini.” Foto: twitter Roma L'articolo ...

capuanogio : #Dzeko sarà convocato da #Fonseca per #VeronaRoma - TuttoMercatoWeb : 90 minuti di panchina per Dzeko, Fonseca: 'Settimana molto particolare, ho scelto di preservarlo' - dedalus83 : @Cacace_Marco P.S. per questa partita nello specifico tuttavia Fonseca è l'ultimo responsabile. - Fprime86 : RT @jgerna77: Che poi, paradosso mercataro. #Fonseca dice che non ha potuto far giocare #Dzeko per preservarlo (ergo, non perdere i soldi d… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Dzeko non c'è già più, #Fonseca gioca con i dadi per mettere in campo la #Roma. Sicuri che basti #Milik? #VeronaRoma https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Per Osservatorio Eurobet: Buona la prima per le big, Inter favorita Fortune Italia