"Stiamo lavorando a ipotesi di backup che non si riesca a completare la stagione per motivi straordinari. Dobbiamo avere un piano alternativo, i Playoff sono una delle ipotesi. Abbiamo discusso di altre ma il campionato resta quello che è, avere un backup è un dovere nostro". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A … L'articolo Dal Pino: «Playoff ipotesi ma solo se la Serie A non dovesse concludersi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

