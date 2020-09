(Di sabato 19 settembre 2020).Nonostante i mille dubbi e i continui ripensamenti che hanno complicato - e non poco - la trattativa, il centrocampista ex Trapani è undeltargato Hera Hora: il ghanese classe '96, atterrato nel capoluogo siciliano nella serata di giovedì, ieri pomeriggio ha raggiunto gli uffici dello Stadio "Renzo Barbera" per firmare il contratto che lo lega ufficialmente alè stato accolto dalsiciliano con un post di benvenuto pubblicato su Instagram proprio dalla stessa società rosa.Di seguito, il post in questione.embedcontent src="instagram" ...

Mediagol : Calciomercato #Palermo, Moses Odjer è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club - 3mr__Rabe3 : RT @DiMarzio: #Palermo, ufficiale l'arrivo di #Odjer. Raggiunto l'accordo con Kanoute - WiAnselmo : Calciomercato #Palermo, Moses Odjer è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club - Mediagol : Calciomercato #Palermo, Moses Odjer è un nuovo giocatore rosanero: il messaggio del club - pietroscogna : Colpo di spessore del Palermo che affida a Moses Odjer il centrocampo di Boscaglia #calciomercato #SerieC -

