Balotelli a Piazza Armerina | fans in subbuglio – FOTO

(Di sabato 19 settembre 2020) Marioviene riconosciuto a, in Sicilia: gli abitanti danno inizio a una festa pubblica –Marioha acceso gli animi della popolazione di, in Sicilia, durante una mini vacanza che si è concesso in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. Gli abitanti hanno riconosciuto l’ex attaccante di Milan e Inter dando inizio a una vera e propria festa trae autografi. ## C’è Marioin…# Gepostet vonIn Diretta am Samstag, 19. September 2020 Leggi su Calcionews24.com

SMalponte : @Sicilianodoc7 @FBiasin Hai visto Balotelli a Piazza Armerina??? - salvatrash1 : @Iperborea_ Signorini volpe che sapendo di Dayane e Balotelli ci piazza il fratello per fare scandalo - Paolo10541961 : @_cristiano73 Se piazza questi gli firmiamo balotelli per un anno ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Balotelli Piazza

TifosiPalermo

GENOVA - Quando manca davvero poco al ritorno in campo del Genoa (impegnato contro il neopromosso Crotone a Marassi domenica pomeriggio), il nuovo ds del Grifone Daniele Faggiano ha parlato in confere ...Conferenza stampa Faggiano: le parole del direttore sportivo del Genoa in vista del match di Serie A contro il Crotone Daniele Faggiano, direttore sportivo del Genoa, ha parlato in conferenza stampa i ...GENOVA - Daniele Faggiano, ds del Genoa, fa il punto sul mercato e sull'avvio di campionato: "Io soddisfatto? Lo dirò il 30 maggio. Un mio collega dice: il calcio sarebbe bellissimo, se non ci fossero ...