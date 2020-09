Alle Settimane Musicali la serata di sabato è tutta di Francesco Piemontesi (Di sabato 19 settembre 2020) Il pianista ticinese è la stella (ma non l'unica) del concerto di questa sera al Collegio Papio di Ascona Leggi su media.tio.ch (Di sabato 19 settembre 2020) Il pianista ticinese è la stella (ma non l'unica) del concerto di questa sera al Collegio Papio di Ascona

Ultime Notizie dalla rete : Alle Settimane Scuola, nella seconda settimana decine di chiusure Il Sole 24 ORE Dalla Puglia alle Marche, regioni al bivio Il centrodestra scommette sul ribaltone

di Elena G. Polidori È una campagna elettorale che si chiude nel segno della Toscana, dove si consumerà la ‘madre’ di tutte le battaglie elettorali di queste regionali. Ma altre sfide, come la Puglia, ...

A Cene in val Seriana non sarà un’elezione come un’altra

Le grida dei bambini echeggiano finalmente nella via principale di Cene, in val Seriana. Sei mesi fa in questo piccolo centro a 16 chilometri da Bergamo c’era solo silenzio, interrotto dalle sirene de ...

Antonio Scurati: «Vi svelo il Duce malato. E attenti: i populismi stanno benissimo»

Nella scena più iconica del nuovo romanzo di Antonio Scurati, M. L’uomo della Provvidenza (Bompiani) Mussolini è di fronte al busto in bronzo che gli ha dedicato Adolfo Wildt, ingaggiato da Margherita ...

