XF 2020: le due esibizioni da pelle d’oca (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizia XF2020, la nuovissima edizione di X-Factor. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika accompagnano alla ribalta un gruppo di artisti tutti diversi. Tra di essi ne spiccano due: un giovane genderqueer dalla voce delicata, e una ragazza dai gusti molto raffinati. Dopo la prima nottata di X-Factor – un emozionante ritorno alla forma, con facce vecchie che incontrano nuove sul palcoscenico più seguito d’Italia – è facile capire quali siano i concorrenti più apprezzati. Che si tratti della delicatezza di Casadilego o dell’eleganza di Blue Phelix, il pubblico online esprime senza remore le sue preferenze. Approfondiamo ora dove giace il loro fascino, da quali fattori deriva il favore che ricevono. Forse basta la traccia giusta, un classico conclamato, a fare colpo. O forse serve una spintarella in più, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) Inizia XF, la nuovissima edizione di X-Factor. Emma Marrone, Manuel Agnelli, Hell Raton e Mika accompagnano alla ribalta un gruppo di artisti tutti diversi. Tra di essi ne spiccano due: un giovane genderqueer dalla voce delicata, e una ragazza dai gusti molto raffinati. Dopo la prima nottata di X-Factor – un emozionante ritorno alla forma, con facce vecchie che incontrano nuove sul palcoscenico più seguito d’Italia – è facile capire quali siano i concorrenti più apprezzati. Che si tratti della delicatezza di Casadilego o dell’eleganza di Blue Phelix, il pubblico online esprime senza remore le sue preferenze. Approfondiamo ora dove giace il loro fascino, da quali fattori deriva il favore che ricevono. Forse basta la traccia giusta, un classico conclamato, a fare colpo. O forse serve una spintarella in più, ...

Pontifex_it : Contemplare e prendersi cura: ecco due atteggiamenti che mostrano la via per correggere e riequilibrare il nostro r… - fattoquotidiano : ENRICO LETTA PER IL SÌ L'ex premier sul referendum: 'Mi sentirei in contraddizione con me stesso se mi comportassi… - Open_gol : Dalle gite in barca all’isola di Palmarola alle vacanze in resort: così i due fratelli vivevano nel lusso a carico… - ImolaOggi : Puglia, Emiliano: i due candidati impresentabili della mia coalizione si ritirino - MauroPolidori6 : RT @calciocesenafc: ??? '#Satalino e #Aurelio sono profili importanti in grado di alzare il livello della squadra' ??? Il ds Moreno #Zebi pre… -

Ultime Notizie dalla rete : 2020 due Nielsen-Bases, la classifica delle migliori 25 innovazioni del 2020 Corriere della Sera Mattarella a Steinmeier: "Spinta franco-tedesca ha superato pigrizie Ue"

"I Paesi siano coesi, serve solidarietà reciproca" dice a sua volta il presidente tedesco. Nel pomeriggio i presidenti partecipano al panel economico sul dopo Covid Coronavirus, Mattarella e Steinmeie ...

Coronavirus, i chirurghi: «Interventi ancora in ritardo in 6 centri su 10». A rischio i malati oncologici

Non si è ancora ripresa dallo schiaffo del Covid 19 la chirurgia italiana. L’attività ordinaria è ripartita ma una buona parte dei 600 mila interventi in lista di attesa non sono stati recuperati, a d ...

US Open; Thomas leader, Paratore fa meglio di Woods

(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il flop inatteso di Tiger Woods, Dustin Johnson, Justin Rose e Phil Mickelson. Quindi la leadership di Justin Thomas, le hole in one di Patrick Reed e Will Zalatoirs. E l'inizi ...

"I Paesi siano coesi, serve solidarietà reciproca" dice a sua volta il presidente tedesco. Nel pomeriggio i presidenti partecipano al panel economico sul dopo Covid Coronavirus, Mattarella e Steinmeie ...Non si è ancora ripresa dallo schiaffo del Covid 19 la chirurgia italiana. L’attività ordinaria è ripartita ma una buona parte dei 600 mila interventi in lista di attesa non sono stati recuperati, a d ...(ANSA) - ROMA, 18 SET - Il flop inatteso di Tiger Woods, Dustin Johnson, Justin Rose e Phil Mickelson. Quindi la leadership di Justin Thomas, le hole in one di Patrick Reed e Will Zalatoirs. E l'inizi ...