Ursula von der Leyen zittisce l'eurodeputato di destra che la contesta sui migranti: "Predicate odio" (Di venerdì 18 settembre 2020) "Secondo l'estrema destra, ci sono diversi tipi di esseri umani. Ci siamo noi e ci sono loro, gli altri. E gli altri devono essere affrontati con l'odio. Ma l'odio non è mai stato un buon consigliere". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, tedesca della Cdu, rispondendo con durezza, ma con il sorriso sulle labbra, all'intervento del gruppo 'sovranista' Identità e Democrazia nella plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles, fatto dall'eurodeputato francese Nicolas Bay nelle repliche al suo discorso sullo stato dell'Ue. A quel punto Jorg Meuthen, leader del movimento tedesco xenofobo Alternativa per la Germania, è intervenuto stizzito interrompendola e la presidente della Commissione europea ha ...

