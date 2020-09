Uncharted: Tom Holland e Mark Wahlberg sono Nathan Drake e Sully nelle foto dal set (Di venerdì 18 settembre 2020) Tom Holland e Mark Wahlberg elegantissimi in nero nelle foto scattate sul set di Uncharted, adventure movie in lavorazione a Berlino. Nuove foto dal set berilese di Uncharted mostrano Tom Holland e Mark Wahlberg in azione nei panni di Nathan Drake e del suo mentore, Richard 'Sully' Sullivan. nelle foto ,Tom Holland e Mark Wahlberg indossano eleganti abiti scuri mentre sono in piedi di fronte a un'auto d'epoca. Le riprese di Uncharted hanno preso il via il 20 luglio a Berlino. Sul set sono state applicate rigide misure ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020) Tomelegantissimi in neroscattate sul set di, adventure movie in lavorazione a Berlino. Nuovedal set berilese dimostrano Tomin azione nei panni die del suo mentore, Richard '' Sullivan.,Tomindossano eleganti abiti scuri mentrein piedi di fronte a un'auto d'epoca. Le riprese dihanno preso il via il 20 luglio a Berlino. Sul setstate applicate rigide misure ...

