Traffico Roma del 18-09-2020 ore 13 | 30

(Di venerdì 18 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione aNord si lamenta sulla via Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa verso il Grande Raccordo Anulare e poi dal raccordo anulare a via di Grottarossa verso corso di rallentamenti anche su via di Boccea tra Largo Gregorio XIII e la circonvallazione Cornelia nelle due carreggiate sulla tangenziale est e si procede in coda tra Tiburtina Portonaccio e lo svincolo dellaL’Aquila in San Giovanni code a tratti anche sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatina e dopo lana in uscita dalla città si procede in coda sulla via Appia tra via Capanne di Marino e via Nettunense per i dettagli di quel di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Ivan Valente Buon pomeriggio un servizio a cura della c e della polizia ...