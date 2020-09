Tommaso Zorzi a 25 anni vive qui: riuscite a crederci? (Di venerdì 18 settembre 2020) Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è il giovane influencer che ha già catturato l’attenzione del pubblico per il suo carattere irriverente e spigliato. Ha esordito nello spettacolo partecipando al reality di MTV ‘Riccanza‘ e da allora la sua è stata una carriera tutta in ascesa. In tv lo abbiamo visto anche a Dance Dance Dance, a Pechino Express, a Sanremo come inviato di Rai Uno per La Vita in diretta, nel 2019 torna nel cast della trasmissione che lo ha reso celebre, Riccanza Deluxe. Attivissimo sul web, in più occasioni ha mostrato degli angoli del suo appartamento milanese. Ecco dove vive. Dove vive Tommaso Zorzi FOTO Un appartamento nel cuore di milano: ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 18 settembre 2020) Attualmente all’interno della casa del Grande Fratello Vip,è il giovane influencer che ha già catturato l’attenzione del pubblico per il suo carattere irriverente e spigliato. Ha esordito nello spettacolo partecipando al reality di MTV ‘Riccanza‘ e da allora la sua è stata una carriera tutta in ascesa. In tv lo abbiamo visto anche a Dance Dance Dance, a Pechino Express, a Sanremo come inviato di Rai Uno per La Vita in diretta, nel 2019 torna nel cast della trasmissione che lo ha reso celebre, Riccanza Deluxe. Attivissimo sul web, in più occasioni ha mostrato degli angoli del suo appartamento milanese. Ecco dove. DoveFOTO Un appartamento nel cuore di milano: ...

GrandeFratello : Dopo aver effettuato i regolari controlli medici, Tommaso Zorzi è rientrato nella Casa. #GFVIP - trash_italiano : Tommaso Zorzi isolato dagli altri coinquilini per via di un altro tampone? Lo sfogo andato in onda (per sbaglio?)… - xjstylinson : RT @peularis: In occasione di Tommaso Zorzi al #GFVip, chiuso in una casa 24h, volevo ricordare al mondo quando annoiato e in pieno esaurim… - shaweire : tommaso zorzi che non riesce a dormire è me praticamente #GFVIP - Methamorphose30 : RT @francisca99_gp: *Tommaso che parla di lui in quarantena* Produttori: cambiano inquadratura sulla Contessa Lei: 'tra tutti quelli che ho… -