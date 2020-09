Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 3.4 registrata nella notte (Di venerdì 18 settembre 2020) Paura in Calabria, registrata nella notte tra il 17 e il 18 settembre una scossa di Terremoto con epicentro in mare nella notte l‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di Terremoto al largo della costa sudorientale della Calabria. Il sisma è stato avvertito alle ore 3:16 con una scossa di magnitudo 3.4. Gli esperti confermano che il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio Calabria. Per questo motivo non si sono registrati danni a cose o persone. Si tratta di una scossa di Terremoto verificatasi molto lontano dalla costa. Gli ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020) Paura intra il 17 e il 18 settembre unadicon epicentro in marel‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato unadial largo della costa sudorientale della. Il sisma è stato avvertito alle ore 3:16 con unadi3.4. Gli esperti confermano che il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro 72 km a est di Reggio. Per questo motivo non si sono registrati danni a cose o persone. Si tratta di unadiverificatasi molto lontano dalla costa. Gli ...

