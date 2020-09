**Scuola: Ats Milano, 7 alunni positivi a Covid e 5 classi isolate** (Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 set. (Adnkronos) - A Milano ci sono 7 nuovi casi di alunni contagiati da Covid-19 e 5 classi isolate. Lo rende noto l'Ats Città Metropolitana, che ha ricevuto le segnalazioni dei tamponi positivi. Gli alunni frequentano la scuola secondaria di secondo grado (1 caso), la scuola secondaria di primo grado (2 casi), le scuole primarie (3 casi) e la scuola dell'infanzia (1 caso). Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020), 18 set. (Adnkronos) - Aci sono 7 nuovi casi dicontagiati da-19 e 5isolate. Lo rende noto l'Ats Città Metropolitana, che ha ricevuto le segnalazioni dei tamponi. Glifrequentano la scuola secondaria di secondo grado (1 caso), la scuola secondaria di primo grado (2 casi), le scuole primarie (3 casi) e la scuola dell'infanzia (1 caso).

