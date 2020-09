Sapevi che le gomme da masticare fanno dimagrire? Ecco il motivo.. (Di venerdì 18 settembre 2020) Ci hanno insegnato che le gomme da masticare fanno male ai denti e che non bisogna mangiarne troppe. Eppure lo Sapevi che le gomme da masticare fanno dimagrire? Ecco il motivo. Le gomme da masticare Le gomme da masticare sono dolciumi che tutti conosciamo. Si masticano finché il loro sapore non si esaurisce e poi si sputano e si buttano nel cestino. Certo siamo abituati sin da bambini a essere attratti da questa particolare caramella ma allo stesso tempo avvertiti da genitori e dentisti che il consumo di troppe gomme da masticare fa male. Questo per colpa degli zuccheri che attaccano lo smalto dei denti e ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020) Ci hanno insegnato che ledamale ai denti e che non bisogna mangiarne troppe. Eppure loche ledail. LedaLedasono dolciumi che tutti conosciamo. Si masticano finché il loro sapore non si esaurisce e poi si sputano e si buttano nel cestino. Certo siamo abituati sin da bambini a essere attratti da questa particolare caramella ma allo stesso tempo avvertiti da genitori e dentisti che il consumo di troppedafa male. Questo per colpa degli zuccheri che attaccano lo smalto dei denti e ...

_the_jackal : Lo sapevi? Studi scientifici dimostrerebbero che la musica aiuta a concentrarsi, e che se continuerai a dare zero e… - Radicali : Lo sapevi che il #Vaticano ogni anno intasca 1 MILIARDO di euro dall'#8x1000? E che il 60% è #offerto dallo Stato I… - Alex_Bonomo : @Phastidio non sapevi che i fantasmi non hanno ombra? - claudiob1981 : @AlamariMusicali per un dipendente pubblico 3000 euro lordi sono grosse cifre. non lo sapevi? è con quelli che pren… - laGigogin : @Zbarskij Straightedge no sex? ?? (Lo sapevi che ascev pur sta' domand) -

Ultime Notizie dalla rete : Sapevi che Lo sapevi che in Francia ci sono i certificati di verginità? Ora si va verso l’abolizione Investire Oggi Parte la rimozione dei sanpietrini

Sono iniziati i lavori di rimozione dei sampietrini in centro a Garbagnate. La viabilità completamente bloccata, dopo la chiusura di via Milano, ha sollevato le critiche di cittadini e commercianti de ...

Uno studio di Dolphin Technologies rivela che un quarto di tutti gli incidenti automobilistici si verifica nei primi tre minuti di guida

Dolphin Technologies ha analizzato il comportamento di 40.000 conducenti in un periodo di due anni per indagare sulle cause degli incidenti stradali. Emerge un risultato particolarmente interessante: ...

Referendum, Liliana Segre vota no

Ma come ho detto siamo di fronte a qualcosa di sconosciuto e che nessuno sa esattamente come affrontare, per cui è inevitabile che tanto gli scienziati quanto i governi procedano per tentativi ed ...

Sono iniziati i lavori di rimozione dei sampietrini in centro a Garbagnate. La viabilità completamente bloccata, dopo la chiusura di via Milano, ha sollevato le critiche di cittadini e commercianti de ...Dolphin Technologies ha analizzato il comportamento di 40.000 conducenti in un periodo di due anni per indagare sulle cause degli incidenti stradali. Emerge un risultato particolarmente interessante: ...Ma come ho detto siamo di fronte a qualcosa di sconosciuto e che nessuno sa esattamente come affrontare, per cui è inevitabile che tanto gli scienziati quanto i governi procedano per tentativi ed ...