Roma, Under va al Leicester. Pronto Milik (Di venerdì 18 settembre 2020) Il silenzio intorno al mercato della Roma si è dissolto nel giro di poche ore. Dopo un avvio a rilento, dovuto al cambio di proprietà, la società giallorossa è intervenuta con decisione per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fonseca. Prima Kumbulla, ora Milik. Senza dimenticare le cessioni. In mattinata ha svolto le visite mediche Cengiz Under. L'esterno turco si è presentato a alla clinica Villa Stuart di Roma per effettuare i test fisici prima di iniziare la sua avventura al Leicester. L'accordo tra il club inglese e la Roma è stato trovato: nel giro di poche ore arriverà l'ufficialità. Se Under è Pronto a partire, Milik dovrebbe inziare presto ...

