TV7Benevento : Regionali: Meloni, 'con vittoria centrodestra governo dovrebbe riflettere'... - ValfredoPorega : RT @FratellidItalia: Giorgia Meloni a « - CompagnoAnaclet : RT @Adnkronos: #Regionali, #Meloni: '#Fdi tra i pochi senza impresentabili' - Peppe91176 : Regionali 2020, @GiorgiaMeloni Meloni: la corsa di Fratelli d'Italia non è sulla @LegaSalvini ma su @pdnetwork Cin… - infoitinterno : Regionali, Meloni: 'Fdi tra i pochi senza impresentabili' -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Meloni

Roma, 17 settembre 2020 - Sette le Regioni chiamate a rinnovare il proprio governo e i vari ‘parlamentini’ territoriali nelle elezioni regionali 2020. Oltre 18 milioni e mezzo di italiani coinvolti, ...BACOLI – Ultimo sprint finale per queste regionali 2020 che il 20 e 21 settembre vedranno alle urne i cittadini campani per decidere chi governerà per i prossimi 5 anni e chi andrà a comporre il consi ...Se vincesse il Sì al referendum sul taglio dei parlamentari, la Toscana si ritroverebbe con un terzo degli eletti in meno e con un risparmio per le casse dello Stato di circa 3,5 milioni di euro l’ann ...