Pronostici Serie A | i consigli di CalcioWeb | gol ed emozioni in Genoa-Crotone e Sassuolo-Cagliari

(Di venerdì 18 settembre 2020)A – Attesa finalmente finita. Si torna in campo per il campionato diA, il turno si apre con la sfida tra Fiorentina e Torino, si affrontano due squadre protagoniste di un buon mercato e che potrebbero essere le sorprese. Inizio difficile per la Roma, gli uomini di Fonseca chiamati dalla trasferta contro il Verona, la squadra di Juric è stata la vera sorpresa della scorsa stagione. Il lunch match di domenica mette di fronte Parma e Napoli, il neopromossocontro il, promette spettacolo, la prima di Pirlo sarà in casa con la Sampdoria. Lunedì Milan-Bologna.A, idiFIORENTINA-TORINO ...

Ma iniziamo il nostro secondo report sui tornei online dal Big KO, da 109 euro di buy in e da 14.700 euro di montepremi totale (114 entries), delle Millions Series di 888poker. Qui, come già anticipat ...16 scudetti da una parte, zero dall’altra. 35 finali da una parte, zero dall’altra. È questo il quadro delle semifinali di Serie A1 Softball che prenderanno il via sabato 19 settembre con le prime due ...Il conto alla rovescia verso la nuova stagione è quasi terminato, questo week end si alzerà il sipario sulla Serie A. Si parte da Firenze, con il match tra i viola e il Torino di Giampaolo. Verona-Rom ...