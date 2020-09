Poco appeal e ingaggi alti: tre big bloccano il mercato in entrata dell’Inter (Di venerdì 18 settembre 2020) Inter quanto valgono cessioni – Il mercato dell’Inter in entrata risulta bloccato dalla difficoltà di completare una cessione. Il diktat imposto dal presidente Zhang è chiaro: prima di comprare bisogna vendere. Un mantra che accomuna molte squadre europee alle prese con la crisi economica generata dalla pandemia, per non dire tutte, eccezion fatta per il … L'articolo Poco appeal e ingaggi alti: tre big bloccano il mercato in entrata dell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) Inter quanto valgono cessioni – Ildell’Inter inrisulta bloccato dalla difficoltà di completare una cessione. Il diktat imposto dal presidente Zhang è chiaro: prima di comprare bisogna vendere. Un mantra che accomuna molte squadre europee alle prese con la crisi economica generata dalla pandemia, per non dire tutte, eccezion fatta per il … L'articolo: tre bigilindell’Inter è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gazzetta_it : #Inter, mercato bloccato: tre big da piazzare, ingaggi alti e poco appeal. #Nainggolan #Brozovic #Perisic… - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Poco appeal e ingaggi alti: tre big bloccano il mercato in entrata dell’Inter: Inter quanto valgo… - vtdm90 : RT @diego4all: Veramente incredibile che il mercato non voglia i nostri supercampioni che negli anni ci hanno fatto vincere tutto Inter, m… - diego4all : Veramente incredibile che il mercato non voglia i nostri supercampioni che negli anni ci hanno fatto vincere tutto… - rosatoeu : Tre big da piazzare. Ingaggi alti, poco appeal: mercato #Inter bloccato. Nainggolan non dà garanzie fisiche, Brozov… -