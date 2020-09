Pignataro Maggiore | sorpreso a bruciare macchia mediterranea | arrestato 28enne

(Di venerdì 18 settembre 2020) L’uomo è stato scoperto dai carabinieri nel comune di, nel Casertano, con ancora addosso il materiale usato per appiccare il rogo. Aveva da poco dato fuoco ad un’ampia zona dinel comune di(Caserta), quando è stato scoperto edai carabinieri impegnati proprio in un servizio di controllo …

Aveva da poco dato fuoco ad un'ampia zona di macchia mediterranea nel comune di Pignataro Maggiore (Caserta), quando è stato scoperto e arrestato dai carabinieri impegnati proprio in un servizio di controllo del territorio, volti a prevenire e reprimere reati in materia ...