Oroscopo Branko oggi previsioni del giorno 18 09 2020

(Di venerdì 18 settembre 2020)Venerdi 18 Settembre, anticipazioni zodiacali ARIETE Single Venere è favorevole, dovresti cercare di sanare qualche ferita che si è aperta nel mese di agosto. Infatti proprio nel mese scorso ci sono state parecchie polemiche oppure un allontanamento. Per qualcuno è iniziata una nuova storia, ma talmente in sordina da non essere ancora “presente”. Risultati migliori in questa settimana. Vita di coppia C’è qualcosa su cui discutere. In questa settimana coloro che hanno vissuto una situazione di allontanamento possono trovare gli spunti giusti per recuperare. Invece chi ha iniziato una separazione non tornerà sui suoi passi. Nonostante lunedì sia una giornata controversa, da sabato va meglio. Professione Giove e Saturno dissonanti ...