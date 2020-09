Oroscopo Branko del giorno Sabato 19 Settembre 2020

Leggi su aciclico

(Di venerdì 18 settembre 2020)BILANCIA Single Se hai chiuso una storia il mese scorso non pensarci più. Tuttavia non possiamo escludere che da agosto tu stia vivendo una situazione di forte contrasto interiore. Nuovi amori devono e possono nascere ora, con Venere favorevole. Sarebbe meglio programmare fin da adesso un viaggio per la fine di questa settimana; domenica sarà una giornata intensa. Vita di coppia Potrai sbloccare alcune questioni nate il mese scorso. Non ci sono più ostilità e tensioni e questo aiuta a recuperare fiducia. È possibile anche iniziare a recuperare serenità nell’ambito della vita quotidiana, perché se ne è discusso in coppia; sul lavoro ci sono state problematiche che si sono riversate in amore. Professione La settimana parte meglio del previsto, sappiamo che nelle ultime settimane hai dovuto fare salti ...