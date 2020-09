Open Arms, ecco come le Ong ci impongono lo sbarco: i migranti si buttano in mare (video) (Di venerdì 18 settembre 2020) Open Arms, ecco come le Ong ci impongono lo sbarco adesso: i migranti si buttano in mare, mentre dal Viminale la ministra Lamorgese tace. E acconsente? Dunque, arroganza e veemenza delle Ong rincarano la dose. Ancora migranti che si buttano in mare e cercano di raggiungere la costa a nuoto. La scena si reitera ormai ininterrottamente da ieri: altri 48 migranti, dopo i 76 24 ore fa, si sono gettati in mare dalla Open Arms nel tentativo di raggiungere la terraferma. La nave della Ong si trova davanti al porto di Palermo. «Siamo ancora di fronte Palermo, senza poter sbarcare, né avere alcuna indicazione ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020)le Ong ciloadesso: isiin, mentre dal Viminale la ministra Lamorgese tace. E acconsente? Dunque, arroganza e veemenza delle Ong rincarano la dose. Ancorache siine cercano di raggiungere la costa a nuoto. La scena si reitera ormai ininterrottamente da ieri: altri 48, dopo i 76 24 ore fa, si sono gettati indallanel tentativo di raggiungere la terraferma. La nave della Ong si trova davanti al porto di Palermo. «Siamo ancora di fronte Palermo, senza poter sbarcare, né avere alcuna indicazione ...

