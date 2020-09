Nella scuola senza banchi monoposto la vicepreside dice no alle minigonne. Ma le studentesse protestano (come a Parigi) (Di venerdì 18 settembre 2020) Questa pandemia di Coronavirus porta con sé strani effetti collaterali. come il caos Nella riapertura della scuole, con la necessità di assicurare il distanziamento e quindi di allargare gli spazi e avere più banchi. Caos che, a sua volta, ne porta un altro di effetto collaterale, dei meno prevedibili, che sorge perché i banchi monoposto, risposta alla pandemia che il commissario straordinario Domenico Arcuri sta inviando alle scuole, in un istituto del quartiere Garbatella, a Roma, non ci sono: un senso del “pudore” – se così si può definire – che trova pronta risposta in una “rivolta” social delle ragazze. View this post on Instagram E aggiungerei un sonoro daje compagne del liceo ... Leggi su open.online (Di venerdì 18 settembre 2020) Questa pandemia di Coronavirus porta con sé strani effetti collaterali.il caosriapertura della scuole, con la necessità di assicurare il distanziamento e quindi di allargare gli spazi e avere più. Caos che, a sua volta, ne porta un altro di effetto collaterale, dei meno prevedibili, che sorge perché i, risposta alla pandemia che il commissario straordinario Domenico Arcuri sta inviandoscuole, in un istituto del quartiere Garbatella, a Roma, non ci sono: un senso del “pudore” – se così si può definire – che trova pronta risposta in una “rivolta” social delle ragazze. View this post on Instagram E aggiungerei un sonoro daje compagne del liceo ...

Ultime Notizie dalla rete : Nella scuola Didattica a distanza 4 giorni a settimana nella scuola media del figlio del premier Conte. I genitori: inaccettabile. Il Ministero interviene La Tecnica della Scuola Dal Consiglio comunale di Modena via libera alla variazione di bilancio per milione e 200 mila euro

Supera complessivamente il milione e 200 mila euro la variazione di bilancio che ha ottenuto il via libera dal Consiglio comunale di Modena giovedì 17 settembre ratificando le variazioni approvate dal ...

Sanità Piemonte: nuovi bandi per reclutare medici, infermieri, assistenti a supporto della scuola

possono attingere per reclutare personale da dedicare al supporto della scuola ed ai medici curanti per tutte le attività necessarie. L’attività è svolta nell’ambito dei Dipartimenti di ...

Mensa e trasporti, Unione riapre le iscrizioni

PONTEDERA — L'Unione Valdera ha infatti di riaprire dal 21 al 30 settembre le iscrizioni ai servizi scolastici di mensa e trasporto (per tutti i comuni dell‘Unione), sorveglianza pre e/o post scuola ( ...

