Michel Ancel abbandona i videogiochi La scelta incredibile del papà di Beyond Good & Evil e Rayman

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 18 settembre 2020), storico designer che ha lavorato a2 e al gioco di avventura Wild, ha dichiarato oggi in un post su Instagram di aver deciso di concentrarsi su una nuova carriera nella fauna selvatica.ha detto che la sua decisione di allontanarsi dall'industria dei giochi non influenzerà lo sviluppo di2 o Wild. "Oggi è un giorno molto speciale per me. Dopo più di 30 anni, ho deciso di smettere di lavorare suie di concentrarmi completamente sulla mia seconda passione: la fauna selvatica", ha scritto. "Il mio nuovo progetto si svolge nel mondo reale e consiste in un santuario aperto della fauna selvatica ...