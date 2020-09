“Manlio Germano” è stato identificato e denunciato | nessuno è innocente | ricordatelo quando fate i troll

Leggi su bufale

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sì, la notizia che tutti si aspettavano è arrivata: Manlio Germano è, rintracciato in una stanza d’albergo di Firenze e la sua storia di violenza e razzismo è finita. Le generalità con le quali si è reso tristemente noto sui social non sono reali. Si tratta di uno studente di 23 anni residente a Treviso ma che si trovava, al momento dell’intervento della polizia, in un albergo di Firenze. Il ragazzo èsubito deferito alla Procura di Repubblica presso il Tribunale di Latino. “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé” Il suo post erapubblicato poco dopo le prime notizie sulla morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, ucciso dalle botte. Manlio Germano aveva pubblicato un post in cui ...